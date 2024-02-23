Лукашенко подписал указ о награждении орденом Матери – в список попали 186 женщин

И сегодня стали известны имена новых обладателей ордена Матери. Соответствующий указ подписал Александр Лукашенко, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
И сегодня стали известны имена новых обладателей ордена Матери. Соответствующий указ подписал Александр Лукашенко, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
За рождение и воспитание пяти и более детей награды удостоены работницы различных сфер деятельности. В их числе представительницы промышленных и агропромышленных предприятий, СМИ, организаций строительной отрасли и энергетики, социальной сферы, торговли и связи, потребкооперации, учреждений образования, здравоохранения, культуры, религиозных организаций, а также индивидуальные предприниматели и домохозяйки. Всего в списке награжденных 186 женщин!