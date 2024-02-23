Чем опасны папилломы? Поговорили с врачом об эффективных методах удаления

Огромное количество людей сталкиваются с такими кожными образованиями, как папилломы. Это доброкачественный нарост на коже или слизистой оболочке. Как правило, провоцирует его появление вирус папилломы человека.

Леонид Вечер, врач хирург-онколог медицинского центра «Кравира»:

Папилломы часто появляются в зонах шеи, подмышечных областях, паховых областях. Половым путем они не передаются, но благодаря тому, что они являются источником вирусов папилломы, мы отличаем несколько видов. Во-первых, те онкогенные вирусы, которые могут вызывать у женщин рак шейки матки, для кожи они неонкогенные, это эстетическое неудобство, могут травмироваться, вызывать воспаления.

Зачастую папилломы разрастаются на одном участке, их размеры могут варьироваться от одного миллиметра до нескольких сантиметров. Согласно статистике, у 60 % пациентов образования появляются после 50 лет.

Леонид Вечер:

Классификации папилломы нет, она однотипная. Сами по себе они выглядят как пупырышки, у них округлая вершина.

Зачастую пациенты с папилломами обращаются из-за косметического дефекта. Если образования находятся в кожных складках на шее, они могут травмироваться из-за ношения цепочки. Также частым местом локализации папиллом считается паховая область.

Леонид Вечер:

Диагностика – это осмотр. Выглядят типично. Наиболее популярная методика для удаления – лазерная, популярно и удаление жидким азотом.