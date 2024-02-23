Люди приносят ему ненужные вещи, а он создаёт из них шедевры. Вот как плотник из Минска украшает дворики

Там чудеса, там леший бродит, русалка на ветвях сидит... Добро пожаловать в Восток-град. Хозяин сказочных дворов по улице Калиновского и Славинского – плотник ЖРЭО № 2 Сергей Астапенко. Он же столичный Кулибин, Папа Карло, мистер очумелые ручки. Люди приносят ему ненужные доски, игрушки, мебель, и груда мусора превращается в волшебные истории. Причем в каждой своя философия. Цитатник на дереве – почерк маэстро...

Сергей Астапенко, плотник ГП «ЖЭУ №2 Первомайского района г. Минска»:

Вот чаша мудрости. Как получился этот арт-объект? Началось все от тумбочки-ручки, думаю, куда приспособить, надо какого-то домовенка сделать. Кальян поломанный, люстра и чаша, получилась как бы беседка, первый долг человека: быть искренним перед собой, чтобы определиться, кто ты в жизни, и брать ношу по себе.