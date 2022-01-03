Игуменья Гавриила привезла подарки беженцам: они знают, что белорусское – самое натуральное и вкусное

Новости Беларуси. У доброты нет религии и национальности. В преддверии Рождества игуменья Гавриила привезла подарки беженцам на белорусско-польскую границу. Это продуктовые наборы, а детям еще и сладости, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

– Happy New Year.

– Thank you. Матушка отметила, что привезла беженцам полюбившиеся им белорусские продукты, особенно сгущенку – она в лагере идет на ура. Также печенье, зефир, вафли, соки и фрукты. Подарки она раздала вместе с сенатором Виктором Лисковичем во время обеда в военной палатке, которая установлена рядом с транспортно-логистическим центром специально для выдачи беженцам горячего питания. Люди радостно приветствовали игуменью, ведь продукты она привозит для них уже не в первый раз.

Игуменья Гавриила, настоятельница гродненского Свято-Рождество-Богородичного ставропигиального женского монастыря:

Беженцы знают, что белорусское – самое натуральное и самое вкусное. И нам никакие санкции не страшны, у нас все свое, натуральное. Сейчас предрождественские дни. Движется именно забота о ближних, чтобы совершать главный закон любви христовой – творите добро людям. Потому что, я уверена, не только красота спасет мир, но и красивая доброта. Вот всем я этого и желаю.

Виктор Лискович, председатель Постоянной комиссии Совета Республики Национального собрания Беларуси:

Продолжаются новогодние праздники. И к детям, которые сегодня живут в Беларуси или находятся в Беларуси, мы относимся с одинаковым теплом, чтобы дети чувствовали себя детьми. Беженцы очень благодарны белорусской стороне, благодарны белорусам за то, что находятся сегодня в тепле, накормлены и у них есть крыша над головой.