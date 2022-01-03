«Как надо – так поможет». Какие вопросы депутаты в Борисовском районе решают на местах?

Новости Беларуси. Новый год – новые задачи. Борисовский районный Совет депутатов на 46-й очередной сессии определил основные ориентиры социально-экономического развития района и бюджет на 2022 год, сообщили в программе «Минщина» на СТВ. Большое внимание уделят сельским населенным пунктам. Проблемы у жителей типичные: улучшение качества воды, ремонт дорожной сети, благоустройство населенных пунктов. Многие моменты депутаты решают на метах.

Один день из жизни депутата – материал Анастасии Кончиц.

Работа депутата в кабинете и с бумагами. С этим Петр Викторович Навицкий не согласен. В районном депутатском корпусе он 18 лет. Знает, какие проблемы и вопросы есть в каждом населенном пункте. И планомерно старается помочь каждому.