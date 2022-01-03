«Как надо – так поможет». Какие вопросы депутаты в Борисовском районе решают на местах?

Новости Беларуси. Новый год – новые задачи. Борисовский районный Совет депутатов на 46-й очередной сессии определил основные ориентиры социально-экономического развития района и бюджет на 2022 год, сообщили в программе «Минщина» на СТВ. Большое внимание уделят сельским населенным пунктам. Проблемы у жителей типичные: улучшение качества воды, ремонт дорожной сети, благоустройство населенных пунктов. Многие моменты депутаты решают на метах.
Один день из жизни депутата – материал Анастасии Кончиц.
Работа депутата в кабинете и с бумагами. С этим Петр Викторович Навицкий не согласен. В районном депутатском корпусе он 18 лет. Знает, какие проблемы и вопросы есть в каждом населенном пункте. И планомерно старается помочь каждому.
Петр Навицкий, председатель Борисовского районного Совета депутатов:
Что касается обращений, я думаю, они везде аналогичные. Первое – это жилищные условия. Почему они возникли сегодня в сельских населенных пунктах? Потому что раньше жилье было ведомственное. Сейчас по решению вышестоящих организаций все жилье ведомственное передано, в других районах на ЖКХ, у нас – в унитарное предприятие «Жилье». Второе – это, конечно, дороги. У нас более 2 000 километров дорог по району. Еще одна из проблем – это водообеспечение. То есть из 290 населенных пунктов у нас не везде населенные пункты обеспечены водоснабжением. Но с другой стороны, сегодня мы, как и все жители Республики Беларусь, работаем по государственным социальным стандартам.
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