Кто и почему так хотел законодательных перемен, но противится принятию новой Конституции? Анонс ток-шоу «По существу»

Новости Беларуси. Синдром оппозиционной капризности. Почему такие желанные законодательные перемены теперь в зоне «не хотим»? Кто на пути к референдуму выставляет барьеры и строит новые теории заговора? Конституционную шлифовку с акцентом на будущее и подготовку к самому громкому политическому событию 2022 обсудят на площадке ток-шоу «По существу», сообщили в программе «Неделя» на СТВ. Там в прямом эфире не боятся острых вопросов и заглядывают в суть проблемы.

Включайте СТВ в понедельник, 29 ноября, в 18:30.