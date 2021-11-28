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Кто и почему так хотел законодательных перемен, но противится принятию новой Конституции? Анонс ток-шоу «По существу»

28 ноября 2021 16:33
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Новости Беларуси. Синдром оппозиционной капризности. Почему такие желанные законодательные перемены теперь в зоне «не хотим»? Кто на пути к референдуму выставляет барьеры и строит новые теории заговора? Конституционную шлифовку с акцентом на будущее и подготовку к самому громкому политическому событию 2022 обсудят на площадке ток-шоу «По существу», сообщили в программе «Неделя» на СТВ. Там в прямом эфире не боятся острых вопросов и заглядывают в суть проблемы.  

Включайте СТВ в понедельник, 29 ноября, в 18:30.  

# Конституция # общество # Фотофакт

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