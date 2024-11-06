Ремонт автомобильных дорог в Минской области ведется в плановом порядке. Только в Молодечненском районе заменили почти 50 километров асфальта, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

Сейчас упор на придомовые территории. Улица Франциска Скорины 17. Здесь обновляют асфальтное покрытие и выкладывают тротуарные дорожки. Производят демонтаж бортового камня, тротуарной плитки, фрезерование полотна. Стоит задача – до конца 2024 года отремонтировать 14 придомовых территорий. Особое внимание – сельским дорогам.

Юрий Никитин, заместитель директора по коммунальным вопросам КУП «Служба заказчика жилищно-коммунальных услуг Молодечненского района»:

Работы проводились в агрогородке Олехновичи, городском поселке Радошковичи, будут еще проводится работы в поселке Тюрли. Вот такие у нас основные работы, которые проводятся в этом году. А планы большие.

До конца года в Минской области заменят более 300-от километров дорожного покрытия.