Лукашенко – Пезешкиану: мы готовы к обсуждению любых вопросов, закрытых тем у нас нет

Во Дворце Независимости принимают высокопоставленного гостя. Переговоры Александра Лукашенко и Президента Ирана уже начались, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Президент Ирана прибыл в Беларусь с официальным визитом – что обсудят лидеры стран?
Беларусь и Иран установили дипломатические отношения в 1993 году, на протяжении прошедших лет поддерживали высокий уровень политических контактов. Александр Лукашенко трижды посещал Тегеран, неоднократно лидеры встречались на международных площадках.
Развитие взаимодействия в том числе в рамках ШОС и ООН главы государств также обсудят сегодня. В повестке и вопросы сотрудничества в сферах торговли, инвестиций и промышленности, реализация совместных инициатив в науке и технологиях. Отдельное внимание – обеспечению безопасности на региональном и международном уровнях.
Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Мы ждали вашего визита. Я только что сказал о том, что в силу непредвиденных обстоятельств этот визит был немного перенесен, но тем не менее он не стал менее значимым, чем тогда. Вы были и остаетесь нашими друзьями. Мы привержены исполнению всех наших обязательств, которые мы взяли на себя перед Иранской Республикой.
Я хочу, чтобы вы понимали, что вы приехали к своим друзьям, и вы можете здесь чувствовать, должны чувствовать себя, как у своих друзей. Если у нас и будут какие-то невыполнения тех условий, по которым мы договорились, я думаю, мы обсудим этот вопрос сегодня в откровенной дружеской беседе.
Мы готовы к обсуждению любых вопросов. Закрытых тем у нас нет. Мы готовы с вами сотрудничать по вопросам от обеспечения населения вашей страны продовольствием до военно-технического сотрудничества. Еще раз подчеркиваю: здесь нет никаких секретов. Мы не дружим против кого-то. Мы все делаем на благо наших народов – иранского и белорусского.
По итогам переговоров Александр Лукашенко и Масуд Пезешкиан планируют принять совместное заявление об углубленном развитии отношений между странами.