Лукашенко – Пезешкиану: мы готовы к обсуждению любых вопросов, закрытых тем у нас нет

Развитие взаимодействия в том числе в рамках ШОС и ООН главы государств также обсудят сегодня. В повестке и вопросы сотрудничества в сферах торговли, инвестиций и промышленности, реализация совместных инициатив в науке и технологиях. Отдельное внимание – обеспечению безопасности на региональном и международном уровнях.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Мы ждали вашего визита. Я только что сказал о том, что в силу непредвиденных обстоятельств этот визит был немного перенесен, но тем не менее он не стал менее значимым, чем тогда. Вы были и остаетесь нашими друзьями. Мы привержены исполнению всех наших обязательств, которые мы взяли на себя перед Иранской Республикой.

Я хочу, чтобы вы понимали, что вы приехали к своим друзьям, и вы можете здесь чувствовать, должны чувствовать себя, как у своих друзей. Если у нас и будут какие-то невыполнения тех условий, по которым мы договорились, я думаю, мы обсудим этот вопрос сегодня в откровенной дружеской беседе.

Мы готовы к обсуждению любых вопросов. Закрытых тем у нас нет. Мы готовы с вами сотрудничать по вопросам от обеспечения населения вашей страны продовольствием до военно-технического сотрудничества. Еще раз подчеркиваю: здесь нет никаких секретов. Мы не дружим против кого-то. Мы все делаем на благо наших народов – иранского и белорусского.