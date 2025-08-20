В передовиках каждый сезон – в Витебской области поздравили водителя со 2 тысячей на отвозке зерна

На уборочной кампании новые лидеры и новые рекорды. Более 2 тысяч экипажей в стране уже намолотили свыше тысячи тонн зерна, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. 188 имеют в личном зачете вдвое больше. 17 достигли высокой планки в три тысячи. Есть даже семитысячники. В режиме 24 на 7 трудятся и водители. Героев жатвы ежедневно чествуют прямо в полях.

Так, в сельхозпредприятии «Дворец труда-Агро» Чашникского района слова благодарности за мастерство и самоотверженный труд услышали сразу несколько героев жатвы. Буквально неделю назад водителя Евгения Карагу поздравляли с первой тысячей на отвозке зерна, а теперь свой результат он удвоил. Труженика хорошо знают не только в районе, но и в области. В передовиках он каждый сезон. Скромно признается, что за цифрами не гонится – просто работает.

Евгений Карага, водитель сельхозпредприятия «Дворец труда-Агро»:

Нужно любить свою работу, пораньше приходить, когда-то попозже остаться. Как с детства, постоянно с родителями на полях, так и привилась такая привычка – работать в поле до темного, все делать качественно. Не только папа и дочь. Вместе Виктор и Ульяна – команда и слаженный экипаж, понимают друг друга с полуслова. В семье Папко любовь к родной земле передается по наследству. На протяжении 10 лет отец работал с сыном. Второй год подряд в помощниках дочь.

Ульяна Папко, помощник механизатора сельхозпредприятия «Дворец труда-Агро»:

Была мечта с детства, можно сказать. Всегда, когда папа приезжал на огороды, я быстрее мчалась. Хочу к папе, хочу к папе. А потом появилась возможность к папе пойти. Я решила, почему бы и нет. И копейка в карман, и папе помогу, и грамоты заработаю.