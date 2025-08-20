Как вдохновить детей на учёбу? Учитель физики из Молодечно поделилась своими секретами

Ольга Бурлакова, ведущая: Сейчас, в век высоких технологий, где дети вообще не отрываются от гаджетов, могут загуглить любое явление. Как в наши непростые годы можно заинтересовать ребенка и можно ему показать что-то новое и волшебное?

Особое внимание к тем, кто ежедневно строит будущее страны. Представителям образования, науки и смежных сфер. Не так давно Президент Беларуси наградил около сотни выдающихся представителей этих профессий за преданность делу и вдохновение молодежи на покорение новых вершин.

Елена Специан, учитель физики ГУО «Средняя школа № 14 г. Молодечно»:

Ребенок многого не знает по существу, для него это открытие. Даешь задание, он дома проводит эксперимент, снимает с родителями на видео, присылает либо на почту, либо показывает у нас в классе. Таким образом идет на пользу гаджет.

Юрий Царев, ведущий:

Давайте сравним. Говорят, что самый эталонный учебник – это советский учебник. Это правда или нет?

Елена Специан:

Тут есть и плюсы, и минусы. Есть учебники шикарные, во-первых, красочные, в отличие от советских учебников, потому что у нас было все черно-белое. Сейчас это все картинка, все интересно, интересно полистать, посмотреть. Другое дело, что мотивация бывает не очень высокая у учащихся, чтобы это все полистать, поэтому приходится работать в этом направлении, заинтересовать.