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Как вдохновить детей на учёбу? Учитель физики из Молодечно поделилась своими секретами

20 августа 2025 07:47
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Особое внимание к тем, кто ежедневно строит будущее страны. Представителям образования, науки и смежных сфер. Не так давно Президент Беларуси наградил около сотни выдающихся представителей этих профессий за преданность делу и вдохновение молодежи на покорение новых вершин.

В студии программы «Новое утро» на РТР-Беларусь – Елена Специан, учитель физики ГУО «Средняя школа № 14 г. Молодечно».

Ольга Бурлакова, ведущая:
Сейчас, в век высоких технологий, где дети вообще не отрываются от гаджетов, могут загуглить любое явление. Как в наши непростые годы можно заинтересовать ребенка и можно ему показать что-то новое и волшебное?

Как вдохновить детей на учёбу? Учитель физики из Молодечно поделилась своими секретами-2

Елена Специан, учитель физики ГУО «Средняя школа № 14 г. Молодечно»:
Ребенок многого не знает по существу, для него это открытие. Даешь задание, он дома проводит эксперимент, снимает с родителями на видео, присылает либо на почту, либо показывает у нас в классе. Таким образом идет на пользу гаджет.

Юрий Царев, ведущий:
Давайте сравним. Говорят, что самый эталонный учебник – это советский учебник. Это правда или нет?

Елена Специан:
Тут есть и плюсы, и минусы. Есть учебники шикарные, во-первых, красочные, в отличие от советских учебников, потому что у нас было все черно-белое. Сейчас это все картинка, все интересно, интересно полистать, посмотреть. Другое дело, что мотивация бывает не очень высокая у учащихся, чтобы это все полистать, поэтому приходится работать в этом направлении, заинтересовать.

Подробности в видео.

# Образование # Образование в Беларуси # Дети # Ольга Бурлакова # Юрий Царёв # Александр Меженный

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