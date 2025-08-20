Дзиодзина: сложно занижать политический статус того политика, с кем охотно идут на контакт мировые лидеры

Политика – это всегда люди, и ничего другого там больше нет. В контексте государственных событий и принятых решений гораздо больше психологии, чем кажется изначально.

Алена Дзиодзина, психолог:

Продолжая тему навешанных ярлыков и клише, необходимо признать то, что речь идет о создаваемом образе, который отнюдь не всегда является объективной характеристикой личности. Порой случается так, что сам по себе человек хорош, умен и талантлив, но злые языки словно изобретают его личность заново.

К примеру, несколько лет назад можно было наблюдать тенденции, как планомерно строился миф вокруг политической обстановки в Минске и регионах, а личность белорусского Президента в пространстве западных СМИ искажалась так, что переставала даже хоть как-то соприкасаться с реальностью. Тут важно иметь в виду то, что в политике формирование предвзятого отношения общества к представителю той или иной вертикали власти – явление частое. При помощи схожего инструментария можно как закрепить отрицательный образ, так и поддержать статус. Недаром СМИ зовут «третьей властью», когда интерпретация происходящих событий во многом зависит как раз от того, как информация была подана и обращается ли она к эмоциям.

Когда речь идет о популярных личностях, то попытки навесить шаблон неизбежны, но когда дело касается несистемных и неудобных политиков, то поток информационных атак нередко используют для понижения статуса легитимности в мировом сообществе. Дестабилизация страны, стремление раскачать общество, организовать беспорядки, попытки разжечь конфликт между властью и обществом и организовать революцию – все эти процессы можно было наблюдать в Беларуси. Обстановка внутри страны в скором времени поутихла, однако для общества западной части стран ярлыки и клише про Александра Лукашенко продолжали пытаться вбрасывать и поддерживать. Находясь за рубежом, достоверность информации о другой стране проверять сложнее. Тем более, если стоит задача не пропускать правдивые данные и предлагать взамен ложные. Однако чем больше политик включен в мировые события, тем сложнее скрывать его роль и значение. Точно так же непросто занижать политический статус того политика, с кем охотно идут на контакт мировые лидеры.