Лукашенко ознакомился с учебным объектом Минобороны в Брестской области

Новости Беларуси. Президент Беларуси во время рабочей поездки в Брестскую область познакомился с одним из учебных объектов Министерства обороны. Речь об инженерном оборудовании узла сопротивления укрепрайона. Он создан и используется для занятий с военными подразделениями и, как доложили Президенту, является важным объектом для отработки обеспечения надежной защиты территорий, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В современных условиях ведения военных действий именно подобные укрепрайоны дают время для маневра и оценки сил условного противника, а также выработки плана дальнейших действий. Впрочем, укрепрайоны – это не изобретение последних лет. Как отметил министр обороны Виктор Хренин, их использовали еще в 30-х годах прошлого века.