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Страны ЕС попробуют договориться о решении миграционной проблемы

06 октября 2023 08:10
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Новости Испании. В испанской Гранаде открывается неформальный саммит ЕС. Главы государств и правительств стран Евросоюза соберутся, чтобы коллективно определить его направление и цели на ближайшие годы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Страны ЕС попробуют договориться о решении миграционной проблемы-1

Одной из главных тем станет расширение Европейского союза и последствия, которые оно может повлечь за собой как для его нынешних членов, так и для претендентов. Участникам саммита предстоит решить одну очень трудную задачу – договориться, как решить миграционную проблему. В этом вопросе, как известно, у членов Евросоюза согласия нет.

# Беженцы # общество # Новости Испании # Фотофакт

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