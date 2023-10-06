Страны ЕС попробуют договориться о решении миграционной проблемы

Новости Испании. В испанской Гранаде открывается неформальный саммит ЕС. Главы государств и правительств стран Евросоюза соберутся, чтобы коллективно определить его направление и цели на ближайшие годы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Одной из главных тем станет расширение Европейского союза и последствия, которые оно может повлечь за собой как для его нынешних членов, так и для претендентов. Участникам саммита предстоит решить одну очень трудную задачу – договориться, как решить миграционную проблему. В этом вопросе, как известно, у членов Евросоюза согласия нет.