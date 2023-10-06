На полигоне под Брестом военные отработали тактику применения БМП и беспилотников

Обороноспособности внимание повышенное не случайно. У наших западных и северных границ идет постоянное наращивание сил НАТО. Держать порох сухим – цель, которую перед Министерством обороны не раз озвучивал глава государства. И проверка боеготовности ни с чем иным не связана. Она началась во вторник, 3 октября. На ряде полигонов уже прошли стрельбы. К месту условных боев подразделения преодолели ни один десяток километров. Причем роли не играло: ночь или день на дворе. Так было и на полигоне Обуз-Лесновский. Там гвардейцы одной из механизированных бригад вели маневренную оборону занятого района с применением стрелкового оружия, боевых машин пехоты и беспилотников.