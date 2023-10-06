На полигоне под Брестом военные отработали тактику применения БМП и беспилотников
Новости Беларуси. Подразделения Вооруженных сил продолжают проверку боеготовности. Соединения совершают марши в обозначенные места. Проверка – поручение Президента, а общее руководство возложено на Государственный секретариат Совета безопасности, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Обороноспособности внимание повышенное не случайно. У наших западных и северных границ идет постоянное наращивание сил НАТО. Держать порох сухим – цель, которую перед Министерством обороны не раз озвучивал глава государства. И проверка боеготовности ни с чем иным не связана. Она началась во вторник, 3 октября. На ряде полигонов уже прошли стрельбы. К месту условных боев подразделения преодолели ни один десяток километров. Причем роли не играло: ночь или день на дворе. Так было и на полигоне Обуз-Лесновский. Там гвардейцы одной из механизированных бригад вели маневренную оборону занятого района с применением стрелкового оружия, боевых машин пехоты и беспилотников.
Сергей Кругликов, заместитель командира механизированной бригады:
В данном батальоне очень сильно развита система беспилотных летательных аппаратов, она позволяет практически в режиме онлайн принимать командиру батальона решение на нанесение огневого поражения. Очень насыщена работа по управлению посредством связи на закрытых и открытых каналах, что позволяет в очень краткие сроки перенацеливать огневые средства на то или другое подразделение, которое в данном случае наблюдает противника. Установлены на мишенных полях. А также отрабатывается вопрос действия отдельных мелких тактических групп.
Для личного состава подобная тренировка – хорошая возможность отработать тактику ведения боевых действий в различных условиях, а для командования – проверить качество подготовки войск.