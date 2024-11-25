Закрытие польских пунктов пропуска влияет на жизнь путешественников и местных жителей

Обстановка на западной границе Беларуси остается напряженной. Огромные очереди и мучительное ожидание въезда. Таков результат недальновидных действий европейских чиновников, которые, очевидно, направлены на провокацию и усложнение и без того непростых отношений, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Напомним, до марта 2020 года пересечь границу Беларуси и Польши можно было через три автодорожных пассажирских пункта пропуска в Брестской области. Это Брест, Домачево и Песчатка. Более четырех лет назад под предлогом пандемии Варшава в одностороннем порядке закрыла на своей стороне два пункта. Но несмотря на то, что все коронавирусные ограничения давно отменены, эти пункты пропуска продолжают простаивать.

В настоящее время весь поток легковых авто вынужден следовать в Польшу через единственный оставшийся погранпереход Тересполь-Брест. И дело, очевидно, совсем не в заботе о здоровье. На лицо совсем «нездоровая» политика официальной Варшавы, где, безусловно, не обошлось без навязчивых рекомендаций из-за океана. В результате страдают обычные граждане. Причем с разных сторон границы. Но когда это волновало власть имущих коллективного Запада?!

Раз на раз не приходится, но в основном это тихий ужас. И не только польская сторона, но и литовская. Конечно, это плохо сказывается. И неважно, на простых людях, кто едет за покупками или кто ездит отдыхать. Страдают все примерно одинаково.

Евгений Корейво, заместитель начальника отделения пограничного контроля «Варшавский мост»:

Единственным маршрутом для пересечения белорусско-польской государственной границы остался пункт пропуска Тересполь. В связи с этим образовалось так называемое бутылочное горлышко, в которое направляются все лица, пересекающие государственную границу. Перед пунктом пропуска образовываются очереди. Максимальное количество транспортных средств, ожидающих выезда из Республики Беларусь, достигало 1 700 легковых транспортных средств и 100 автобусов.

Нормальное функционирование нескольких пунктов пропуска на этом участке границы просто необходимо. И на их оборудование до 2020 года были затрачены немалые средства. Так, например, в Домачево пропускная способность составляла около 1 600 машин. Сегодня белорусская сторона готова возобновить работу во имя удобства тех, кто пересекает границу. Правда, Польша в ответ на это молчит. Видимо, у польских чиновников другие проблемы и приоритеты.

Когда день Словатич, там праздник был, люди ездили туда в давние времена. И пешком ходили, сами ходили, пересекали своим ходом, поэтому были времена. Сейчас печально, что такая ситуация