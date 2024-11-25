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Закрытие польских пунктов пропуска влияет на жизнь путешественников и местных жителей

25 ноября 2024 17:26
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Обстановка на западной границе Беларуси остается напряженной. Огромные очереди и мучительное ожидание въезда. Таков результат недальновидных действий европейских чиновников, которые, очевидно, направлены на провокацию и усложнение и без того непростых отношений, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Напомним, до марта 2020 года пересечь границу Беларуси и Польши можно было через три автодорожных пассажирских пункта пропуска в Брестской области. Это Брест, Домачево и Песчатка. Более четырех лет назад под предлогом пандемии Варшава в одностороннем порядке закрыла на своей стороне два пункта. Но несмотря на то, что все коронавирусные ограничения давно отменены, эти пункты пропуска продолжают простаивать.

Закрытие польских пунктов пропуска влияет на жизнь путешественников и местных жителей-2

В настоящее время весь поток легковых авто вынужден следовать в Польшу через единственный оставшийся погранпереход Тересполь-Брест. И дело, очевидно, совсем не в заботе о здоровье. На лицо совсем «нездоровая» политика официальной Варшавы, где, безусловно, не обошлось без навязчивых рекомендаций из-за океана. В результате страдают обычные граждане. Причем с разных сторон границы. Но когда это волновало власть имущих коллективного Запада?!

Закрытие польских пунктов пропуска влияет на жизнь путешественников и местных жителей-4

Раз на раз не приходится, но в основном это тихий ужас. И не только польская сторона, но и литовская. Конечно, это плохо сказывается. И неважно, на простых людях, кто едет за покупками или кто ездит отдыхать. Страдают все примерно одинаково.

Закрытие польских пунктов пропуска влияет на жизнь путешественников и местных жителей-6

Евгений Корейво, заместитель начальника отделения пограничного контроля «Варшавский мост»:
Единственным маршрутом для пересечения белорусско-польской государственной границы остался пункт пропуска Тересполь. В связи с этим образовалось так называемое бутылочное горлышко, в которое направляются все лица, пересекающие государственную границу. Перед пунктом пропуска образовываются очереди. Максимальное количество транспортных средств, ожидающих выезда из Республики Беларусь, достигало 1 700 легковых транспортных средств и 100 автобусов.

Закрытие польских пунктов пропуска влияет на жизнь путешественников и местных жителей-8

Нормальное функционирование нескольких пунктов пропуска на этом участке границы просто необходимо. И на их оборудование до 2020 года были затрачены немалые средства. Так, например, в Домачево пропускная способность составляла около 1 600 машин. Сегодня белорусская сторона готова возобновить работу во имя удобства тех, кто пересекает границу. Правда, Польша в ответ на это молчит. Видимо, у польских чиновников другие проблемы и приоритеты.

Закрытие польских пунктов пропуска влияет на жизнь путешественников и местных жителей-10

Когда день Словатич, там праздник был, люди ездили туда в давние времена. И пешком ходили, сами ходили, пересекали своим ходом, поэтому были времена. Сейчас печально, что такая ситуация

Закрытие польских пунктов пропуска влияет на жизнь путешественников и местных жителей-12

Анатолий Струк, председатель Домачевского сельского исполнительного комитета:
У нас резко оборвались связи, причем не с нашей стороны, а с их. Просто перестали отвечать на звонки, общаться. Тем самым накрылись все наши проекты. Проекты были хорошие. И в культурном плане, спорте, туризме.

И предпосылок для изменения ситуации нет. Пока белорусы хотят жить в добрососедстве, европейские чиновники демонстрируют совершенно противоположные принципы внешней политики.

# Беларусь-Польша # Граница # Государственная граница Беларуси

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