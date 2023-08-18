Лукашенко: надо сбалансировать ситуацию с загрузкой наших школ!
Новости Беларуси. Неудовлетворительно. Такую оценку дал глава государства докладам министра образования и профильного вице-премьера о готовности сферы к новому учебному году, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Нет, речь не идет о том, что все глобально плохо, определенно есть позитивные тенденции. Но Александр Лукашенко не считает эффективными бойкие доклады о том, что все хорошо, когда есть реальные проблемы.
Как на самом деле? Этот вопрос Президент задает и в поле, и на производстве, и в кабинетах Дворца Независимости, не для проформы, а для эффективной работы и правильного принятия решений. И странно, что не все это понимают, пытаются что-то умолчать. В своем докладе Андрей Иванец сегодня, 18 августа, действительно отвечал на озвученные, не сказать, что простые вопросы. Незаполненность одних и переполненность других школ.
Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Надо сбалансировать здесь ситуацию с загрузкой наших школ. Потому что мы все время строим, строим. Люди просят, взяли построили – и радуемся: в микрорайоне школа, а эти пустуют. Особенно в крупных городах, в Минске прежде всего. Это ненормально. Пора заканчивать нам строить дворцы эти, школы и так далее. В зарплату надо денежные средства переносить, а здесь – по уму укомплектовывать.
Андрей Иванец, министр образования Беларуси:
Так точно, товарищ Президент. С законными представителями, родителями отрабатываются полностью их пожелания с точки зрения направления учреждений как дошкольного, так и общего среднего образования. В этом году мы впервые полностью визуализировали все детские дошкольные учреждения по наличию мест в нашей стране. Такие интерактивные карты размещены на сайте Министерства образования, всех главных управлений по образованию. В ежемесячном режиме обновляется информация о наличии свободных мест. Это позволяет законным представителям без каких-либо справок и бюрократической волокиты увидеть, где есть свободные места для ребенка.
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Андрей Иванец:
Пять школьных пособий требуют полной корректировки. Два таких пособия в этом году мы уже переиздали. Это география для 7-го класса и биология для 8-го класса. Три учебных пособия – история Беларуси для 8-го и 10-го классов и география для 8-го класса будут изданы в текущем учебном году и также поступят к нашим школьникам.
И трудно поспорить с тем, что сделано немало и позитивные тенденции наметились, Андрей Иванец обошел стороной и не озвучил пока нерешенные вопросы. Проблем, судя по содержанию доклада, не увидел и вице-премьер. Преподавательское прошлое у Президента выработало стойкое чувство неприятия к преобладанию воды над фактами в докладах. В итоге обоих докладчиков ждала неудовлетворительная оценка.
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