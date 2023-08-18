Лукашенко: «Мы всякие вакханалии по поводу организации вступительной кампании должны закончить!»

Новости Беларуси. Неудовлетворительно. Такую оценку дал глава государства докладам министра образования и профильного вице-премьера о готовности сферы к новому учебному году, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Нет, речь не идет о том, что все глобально плохо, определенно есть позитивные тенденции. Но Александр Лукашенко не считает эффективными бойкие доклады о том, что все хорошо, когда есть реальные проблемы.

Александр Лукашенко анонсировал глобальное масштабное совещание о будущем системе образования еще весной, когда вступительная кампания по новым правилам только начиналась. Потом были сложности и «непонятки», хотя, в общем-то, тогда этот анонс можно было бы считать жестом доброй воли, форой для устранения системных недостатков. Сегодня же, 18 августа, Президент поинтересовался промежуточными итогами, явно намекая на желание услышать от профессионалов в сфере тонкие моменты.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Насколько меня информируют, приемная кампания в новом формате проходит в конструктивном ключе. Заместителю премьер-министра более подробно следует доложить о предварительных итогах вступительной кампании этого года. Что получилось, где не сработали? Может, у вас уже есть видение, как дальше будем совершенствовать систему поступления в вузы? Как мы договаривались, в этом году мы всякие вакханалии по поводу организации вступительной кампании должны закончить. Это примерно те темы, которые мы сегодня должны обсудить и на которых я бы хотел сосредоточить ваше внимание (подробности здесь).