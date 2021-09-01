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Благодатный огонь от Гроба Господня пронесут по городам Беларуси. Из Минска отправится научно-просветительская экспедиция

01 сентября 2021 06:38
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Новости Беларуси. «Дорога к Святыням». 1 сентября от Свято-Духова кафедрального собора Минска отправится научно-просветительская экспедиция, которая является неотъемлемой частью Дня белорусской письменности, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Благодатный огонь от Гроба Господня пронесут по городам Беларуси. Из Минска отправится научно-просветительская экспедиция-1

Неизменный девиз экспедиции – высказывание Сергия Радонежского «Единением и любовью спасемся» – особенно актуален в 2021 году, объявленным Годом народного единства.

Благодатный огонь от Гроба Господня пронесут по городам Беларуси. Из Минска отправится научно-просветительская экспедиция-4

В пути следования участники экспедиции посетят храмы, учебные заведения, детские дома, школы-интернаты, дома престарелых, библиотеки и музеи, где проведут духовно-просветительские, методические, литературные и музыкальные встречи. Завершится экспедиция 5 сентября в столице Дня белорусской письменности, Копыле, праздничным богослужением в храме Вознесения Господня, где все желающие смогут возжечь свечи от неугасимой лампады с Благодатным огнем от Гроба Господня.

# Православные в Беларуси # общество # Сергий Радонежский # Фотофакт

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