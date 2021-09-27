«Белый сахар нужно убирать полностью». Чем заменить сладости, чтобы не навредить здоровью?

На тему сахара можно спорить вечно. Одни предпочитают полностью отказаться от этого продукта, другие ищут альтернативы. Разберемся, чем отличается белый сахар от коричневого и чем его можно заменить.

Кристина Сущеня, корреспондент:

Три месяца назад я обратилась к нутрициологу, потому что сдала анализы и мне показалось, что показатели и состояние организма в целом может быть лучше. Мне пришлось значительно поменять рацион питания, и одним из важных условий было отказаться от сахара. Я в чай иногда добавляю стевию, потому что хочется подсластить жизнь. В качестве вкусняшек я покупаю полезные сладости.

Белый сахар отличается от коричневого тем, что первый изготавливается их свеклы, второй – из тростника. Оба продукта абсолютно одинаковы по составу, 99,9% – это быстроусвояемые углеводы. Единственное отличие – полезные микроэлементы, которые содержатся в тростниковом сахаре. Здесь можно найти кальций, калий, магний и железо.

Анастасия Давыдова, нутрициолог:

Основное разделение сахарозаменителей – это синтетические и натуральные. Синтетические обладают нулевой калорийностью. В основном они созданы для тех, у кого есть проблемы со здоровьем, в частности сахарный диабет. Это ложная информация, что полезно для всех. Если просто хотим разнообразить жизнь, снизить уровень потребления белого сахара, лучше выбирать натуральные подсластители.

Если вы решили отказаться от сахара и отдать предпочтение аналогам, специалисты рекомендуют обратиться к врачу или нутрициологу, чтобы проверить текущие показатели здоровья и выбрать тот вариант замены сахара, который подойдет именно вам. Кому же все-таки могут подойти сахарозаменители?

Анастасия Давыдова:

Если мы говорим о синтетических, если есть диабет, инсулинорезистентность, то лучше выбирать синтетические подсластители, так как они обладают нулевой калорийностью, не накапливаются, выводятся из организма и не участвуют в углеводном обмене. Если мы говорим о людях, которые хотят просто снизить вес, лучше выбирать натуральные подсластители.

На прилавках магазинов мы можем найти такие натуральные подсластители, как стевия, фруктоза, сироп агавы, лактоза, кокосовый сахар, и, конечно же, мед. Это натуральный подсластитель, который содержит большое количество полезных микроэлементов. Но можно ли отказываться от сахара полностью?

Анастасия Давыдова:

Белый сахар нужно убирать полностью из рациона. Это все, что промышленного производства. Сахар сейчас везде, даже в мясе. Лучше сокращать количество промышленных сладостей – выпечки, хлеба, соусов, фастфуда, продуктов быстрого приготовления либо готовой продукции. Но все должны понимать, что сахар – это глюкоза, фруктоза. Мы можем брать сахар из обычных углеводов – каш, фруктов.