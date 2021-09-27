Прямой эфир

Нарушителей ПДД будут выявлять по-новому. Вот какие системы отслеживания установят в Минске

27 сентября 2021 09:30
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Бороться со столичными шумахерами будут по-новому. С конца лета 2021 года сотрудники Госавтоинспекции плотно занялись разработкой новых, более эффективных методов отслеживания нарушений правил дорожного движения.

Нарушителей ПДД будут выявлять по-новому. Вот какие системы отслеживания установят в Минске-1

Денис Ливанович, заместитель начальника отдела технических средств и систем ГАИ ГУВД Мингорисполкома:
В настоящий момент на участке улица Притыцкого от улицы Жудро до Лещинского осуществляется контроль проезда по полосе общественного транспорта, а также остановки и стоянки транспортных средств в определенных зонах, где систематически осуществляются нарушения.

Нарушителей ПДД будут выявлять по-новому. Вот какие системы отслеживания установят в Минске-4

И речь идет не о совсем привычной форме контроля. Следить за дорогой и снимать нарушения будут специальные устройства, установленные в салонах автобусов и троллейбусов.

Денис Ливанович:
При проезде транспортных средств в зонах контроля фиксируется нарушение правил дорожного движения. При повторном проезде в течение пяти минут данные транспортные средства автоматически определяются в группу нарушителей.

Нарушителей ПДД будут выявлять по-новому. Вот какие системы отслеживания установят в Минске-7

Чтобы в будущем современная технология служила исправно, сейчас умная система распознавания упрямых нарушителей работает в тестовом режиме. При успешном прохождении такого импровизированного экзамена данный программно-аппаратный комплекс обретет новые функции.

Денис Ливанович:
Проводится опытная апробация данных технологий. По согласованию и при успешном тестировании данная технология будет функционировать с вынесением постановлений по выявленным фактам административных правонарушений.

Нарушителей ПДД будут выявлять по-новому. Вот какие системы отслеживания установят в Минске-10

К слову, инновационная разработка уже прошла первую проверку на прочность. Представьте себе, только за август на столичных магистралях было выявлено более 500 нарушений, а это значит, уйти от прицела умных камер точно не удастся.

# Правила дорожного движения # общество # Денис Ливанович # Вероника Макаревич # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
«Белый сахар нужно убирать полностью». Чем заменить сладости, чтобы не навредить здоровью?
27 сентября 2021 09:12

«Белый сахар нужно убирать полностью». Чем заменить сладости, чтобы не навредить здоровью?

«Как дома – всё очень круто». В бригаде спецназа в Марьиной Горке обновили столовую
27 сентября 2021 08:16

«Как дома – всё очень круто». В бригаде спецназа в Марьиной Горке обновили столовую

Ситуацию на государственной границе обсуждают у Президента Беларуси
27 сентября 2021 07:34

Ситуацию на государственной границе обсуждают у Президента Беларуси