Нарушителей ПДД будут выявлять по-новому. Вот какие системы отслеживания установят в Минске

Бороться со столичными шумахерами будут по-новому. С конца лета 2021 года сотрудники Госавтоинспекции плотно занялись разработкой новых, более эффективных методов отслеживания нарушений правил дорожного движения.
Бороться со столичными шумахерами будут по-новому. С конца лета 2021 года сотрудники Госавтоинспекции плотно занялись разработкой новых, более эффективных методов отслеживания нарушений правил дорожного движения.
Денис Ливанович, заместитель начальника отдела технических средств и систем ГАИ ГУВД Мингорисполкома:
В настоящий момент на участке улица Притыцкого от улицы Жудро до Лещинского осуществляется контроль проезда по полосе общественного транспорта, а также остановки и стоянки транспортных средств в определенных зонах, где систематически осуществляются нарушения.
И речь идет не о совсем привычной форме контроля. Следить за дорогой и снимать нарушения будут специальные устройства, установленные в салонах автобусов и троллейбусов.
Денис Ливанович:
При проезде транспортных средств в зонах контроля фиксируется нарушение правил дорожного движения. При повторном проезде в течение пяти минут данные транспортные средства автоматически определяются в группу нарушителей.
Чтобы в будущем современная технология служила исправно, сейчас умная система распознавания упрямых нарушителей работает в тестовом режиме. При успешном прохождении такого импровизированного экзамена данный программно-аппаратный комплекс обретет новые функции.
Денис Ливанович:
Проводится опытная апробация данных технологий. По согласованию и при успешном тестировании данная технология будет функционировать с вынесением постановлений по выявленным фактам административных правонарушений.
К слову, инновационная разработка уже прошла первую проверку на прочность. Представьте себе, только за август на столичных магистралях было выявлено более 500 нарушений, а это значит, уйти от прицела умных камер точно не удастся.