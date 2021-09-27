Нарушителей ПДД будут выявлять по-новому. Вот какие системы отслеживания установят в Минске

Бороться со столичными шумахерами будут по-новому. С конца лета 2021 года сотрудники Госавтоинспекции плотно занялись разработкой новых, более эффективных методов отслеживания нарушений правил дорожного движения.

Денис Ливанович, заместитель начальника отдела технических средств и систем ГАИ ГУВД Мингорисполкома: В настоящий момент на участке улица Притыцкого от улицы Жудро до Лещинского осуществляется контроль проезда по полосе общественного транспорта, а также остановки и стоянки транспортных средств в определенных зонах, где систематически осуществляются нарушения.

И речь идет не о совсем привычной форме контроля. Следить за дорогой и снимать нарушения будут специальные устройства, установленные в салонах автобусов и троллейбусов.

Денис Ливанович:

При проезде транспортных средств в зонах контроля фиксируется нарушение правил дорожного движения. При повторном проезде в течение пяти минут данные транспортные средства автоматически определяются в группу нарушителей.