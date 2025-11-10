Лукашенко: «Орешник» – мобильный комплекс, он никогда не будет находиться в одном месте

Во Дворце Независимости прошло большое совещание по доработке Программы социально-экономического развития Беларуси на следующую пятилетку. Как подчеркнул Президент, это должен быть реалистичный, понятный и действенный документ, который станет законом для всех государственных структур, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Бесспорным прогнозным показателем в двух вариантах является приоритет по укреплению обороноспособности. Так открыто и так щедро ни Польша, ни Литва еще не выделяли деньги на милитаризацию, а на юге полыхает Украина. Мы должны учесть все эти нюансы.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Люди должны понимать, что мы реагируем на ту сложную обстановку, которая складывается вокруг границы. Мы же не можем спокойно себя вести. Это мой вопрос в том числе. Вот я, будучи на Припяти, об этом думал, глядя на Украину. Особенно, когда мимо Лельчиц летел. Там же вообще несколько километров до границы. Даже там служба переживала. Они же видят, что я там лечу и контролируют этот вертолет. Поэтому сидеть возле забора и думать, что это не наша проблема, будет неправильно. Продвинутые люди это не поймут.

Не хочу демонизировать поляков, но зачем миллиарды и миллиарды злотых тратить на оборону? Зачем? Просто, чтобы закопать. Так они тоже не дураки. Закапывать они не станут. Ну, наверное, для чего-то делают. А мы?

Здесь два момента. Первое. Наличие ядерного щита для нас – это обычный элемент сдерживания. Ни одно государство, имеющее ядерное оружие, не бомбили самолеты НАТО.