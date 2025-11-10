Турчин рассказал Лукашенко о подборке выполнения программ развития за всю историю суверенной Беларуси

Разумная цифровизация, сильные регионы, дороги и транспортная инфраструктура, доступное жилье. Эти задачи – в числе ключевых в концепции Программы социально-экономического развития до 2030 года. Доработке проекта было посвящено совещание 10 ноября во Дворце Независимости. Президенту представили два варианта программы – от правительства и рабочей группы, которую возглавил председатель Нацбанка Роман Головченко, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Как отметил глава государства, альтернативные мнения приветствуются, впрочем, необходимо прийти к общему знаменателю. Уже в декабре программа будет вынесена на рассмотрение Всебелорусского народного собрания и после принятия станет законом для дальнейшей работы всех госорганов и организаций.

Вариант программы, разработанный правительством, содержит 5 основных приоритетов. Актуализированная рабочей группой версия документа – 8. Как отметил Президент, отличие, по большому счету, в формулировках. Вместе с тем, доработанный проект вызвал ряд вопросов главы государства. Александр Лукашенко ранее неоднократно предупреждал: если кто-то предлагает более напряженные цели, подходы их реализации и источники финансирования должны быть обоснованы. С докладами в ходе совещания выступили премьер-министр и председатель правления Нацбанка. Головченко доложил Президенту о приоритетах программы пятилетки.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Я посмотрел ваши две программы, они действительно во многом схожи. Видно, специалисты, молодцы, понимают, какую работу выполняли. Надо ответить на главные вопросы.

Александр Турчин, премьер-министр Беларуси:

Понимаете, эти приоритеты, их формулировки – это дело вкуса. Насколько там мы куда рванем – это уже дело следующее. И что еще хотел бы я сказать, Александрович Григорьевич, реалистично поставлена задача, о чем вы абсолютно все справедливо сказали. Мы сделали подборку выполнения программ социально-экономического развития фактически за всю историю суверенной Беларуси. Например, нанотехнологии. Эти приоритеты идут, начиная с программы 2001-2005 годов. Или наукоемкость ВВП. У нас, наверное, в три пятилетки подряд стоит этот показатель, который мы три пятилетки подряд успешно не выполняем. Понятно, мы не говорим о заниженных показателях. Мы говорим о показателях, которые реалистичны к выполнению, которых можно на анализе предыдущих пятилеток понимать, сможем мы их выполнить или нет. Единственная просьба к вам, чтобы вы могли начать вот эту эффективную работу по обсуждению с делегатами, наверное, что просьба от правительства – это все-таки приоритеты.