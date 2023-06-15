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Белорусские пограничники сбили украинский беспилотник со взрывчаткой

15 июня 2023 07:58
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Белорусские пограничники сбили украинский беспилотник. Инцидент произошел в конце мая. Звук двигателя летательного аппарата бойцы услышали в Лоевском районе. После в небе был замечен объект, движущийся с территории Украины в сторону Беларуси, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Белорусские пограничники сбили украинский беспилотник со взрывчаткой-1

Чтобы не допустить нарушения государственной границы, пограничники применили штатное вооружение и сбили коптер. Уже при осмотре выяснилось, что к беспилотнику была прикреплена взрывчатка. Изучая местность, военнослужащие обнаружили и изъяли множественные металлические элементы со следами термического воздействия. По данному факту проводится проверка.

# Международная политика # общество # Фотофакт

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