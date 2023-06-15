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Белорусско-китайский форум пройдёт в БНТУ 15-16 июня

15 июня 2023 08:06
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Новости Беларуси. Лазерные технологии и робототехника – третий Белорусско-китайский форум в БНТУ презентует новые совместные прорывные проекты, а также программы поддержки молодежного инновационного предпринимательства, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Белорусско-китайский форум пройдёт в БНТУ 15-16 июня-1

Нынешняя эпоха сотрудничества двух стран – это не просто торговля и обмен товарами, а создание высокотехнологичных компаний и корпораций. 15 и 16 июня в парке «Политехник» будут оценивать треки межгосударственного взаимодействия на уровне бизнеса и молодежи, чтобы всепогодное и всестороннее стратегическое партнерство продолжило укрепляться.

Программа мероприятия разнообразна: от пленарной сессии «Беларусь – Китай: совместная стратегия высокотехнологичного предпринимательства» до презентации предложений к сотрудничеству. Прорывные технологии – в центре внимания.

# Беларусь-Китай # общество # Фотофакт

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