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Лукашенко одобрил проект межправсоглашения с Россией о судоходстве по внутренним водным путям

13 декабря 2022 14:13
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13 декабря глава государства одобрил проект межправсоглашения с Россией о судоходстве по внутренним водным путям, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Переговоры в этом направлении проведет Минтранс, которому разрешено при необходимости вносить в проект изменения, не имеющие принципиального характера. Также представители министерства уполномочены на подписание документа при достижении обоюдных договоренностей.

Лукашенко одобрил проект межправсоглашения с Россией о судоходстве по внутренним водным путям-1

В тот же день Президент подписал Закон «Об изменении кодексов по вопросам административной ответственности». Документ направлен на реализацию Директивы «О недопустимости роста цен». Он призван обеспечить защиту интересов граждан, а также поставку на внутренний потребительский рынок товаров по экономически обоснованным ценам. К нарушителям будут применяться штрафные санкции до 20 базовых величин, а для субъектов хозяйствования – до 10 % от суммы сделки.

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# Беларусь-Россия # общество # Александр Лукашенко # Фотофакт

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