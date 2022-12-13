Лукашенко одобрил проект межправсоглашения с Россией о судоходстве по внутренним водным путям

13 декабря глава государства одобрил проект межправсоглашения с Россией о судоходстве по внутренним водным путям, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Переговоры в этом направлении проведет Минтранс, которому разрешено при необходимости вносить в проект изменения, не имеющие принципиального характера. Также представители министерства уполномочены на подписание документа при достижении обоюдных договоренностей.

В тот же день Президент подписал Закон «Об изменении кодексов по вопросам административной ответственности». Документ направлен на реализацию Директивы «О недопустимости роста цен». Он призван обеспечить защиту интересов граждан, а также поставку на внутренний потребительский рынок товаров по экономически обоснованным ценам. К нарушителям будут применяться штрафные санкции до 20 базовых величин, а для субъектов хозяйствования – до 10 % от суммы сделки.