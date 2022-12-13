«Я рад, что мы не слышим взрывов». Дети из Лисичанска приехали в Новополоцк

Новогодние каникулы для полсотни детей из Донбасса устроил благотворительный фонд имени Алексея Талая, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новогодние каникулы для полсотни детей из Донбасса устроил благотворительный фонд имени Алексея Талая, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Ребята из Лисичанска приехали в Новополоцк. Это школьники от 10 до 16 лет, большинство из многодетных семей. Программа у гостей расписана с самого утра и до вечера. В первый день делегацию ожидало знакомство с историей самого молодого города нашей страны Новополоцка. Затем ребята посетили Центр ремесел и традиционной культуры.
Иван Каштанов, житель Лисичанска:
Непривычно, когда не надо прислушиваться, что где летает, взрывается. Я рад, что мы этого не слышим.
Софья Теплых, жительница Лисичанска:
Тут не бомбят, тут нет этих выстрелов. Да и вообще тут тихо, красиво, прямо хочется здесь остаться.
Ирина Лазарева, жительница Лисичанска:
Очень приятно, когда мы приехали в Гомель, нас нашла женщина, она сама украинка, а живет уже давно в Беларуси. Она даже испекла нам два каравая большущих и принесла нам в поезд. Очень приятно было нам.
Завтра, 14 декабря, дети из Донбасса посетят ледовый дворец, где для них не только проведут обзорную экскурсию, но они смогут и сами прокатиться на коньках. В Беларуси школьники из Лисичанска пробудут до 2 января.
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