«Я рад, что мы не слышим взрывов». Дети из Лисичанска приехали в Новополоцк

Новогодние каникулы для полсотни детей из Донбасса устроил благотворительный фонд имени Алексея Талая, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Ребята из Лисичанска приехали в Новополоцк. Это школьники от 10 до 16 лет, большинство из многодетных семей. Программа у гостей расписана с самого утра и до вечера. В первый день делегацию ожидало знакомство с историей самого молодого города нашей страны Новополоцка. Затем ребята посетили Центр ремесел и традиционной культуры.

Иван Каштанов, житель Лисичанска:

Непривычно, когда не надо прислушиваться, что где летает, взрывается. Я рад, что мы этого не слышим.

Софья Теплых, жительница Лисичанска:

Тут не бомбят, тут нет этих выстрелов. Да и вообще тут тихо, красиво, прямо хочется здесь остаться.

Ирина Лазарева, жительница Лисичанска:

Очень приятно, когда мы приехали в Гомель, нас нашла женщина, она сама украинка, а живет уже давно в Беларуси. Она даже испекла нам два каравая большущих и принесла нам в поезд. Очень приятно было нам.