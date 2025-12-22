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Понадобится пихта и декор – флорист показала, как сделать рождественский венок своими руками

22 декабря 2025 12:44
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Вера Позняк, корреспондент:
Самое время украсить свой дом к новогодним праздникам. И сегодня мы предлагаем вам сделать рождественский венок.

Что нам понадобится для изготовления венка?

Понадобится пихта и декор – флорист показала, как сделать рождественский венок своими руками-2

Вера Цеханович, флорист:
Нам понадобится пихта, сосна, декор, это будут бусы, игрушки новогодние, новогодний декор, проволока и основа для венка. Эта основа выполнена из соломы, и вам не составит труда ее найти в любом флористическом или строительном магазине.

Подробности в видео.

# Новый год

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