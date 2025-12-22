Понадобится пихта и декор – флорист показала, как сделать рождественский венок своими руками

Вера Позняк, корреспондент:
Самое время украсить свой дом к новогодним праздникам. И сегодня мы предлагаем вам сделать рождественский венок.
Что нам понадобится для изготовления венка?
Вера Позняк, корреспондент:
Самое время украсить свой дом к новогодним праздникам. И сегодня мы предлагаем вам сделать рождественский венок.
Что нам понадобится для изготовления венка?
Вера Цеханович, флорист:
Нам понадобится пихта, сосна, декор, это будут бусы, игрушки новогодние, новогодний декор, проволока и основа для венка. Эта основа выполнена из соломы, и вам не составит труда ее найти в любом флористическом или строительном магазине.
Подробности в видео.