Оборонные ведомства Беларуси и Вьетнама намерены развивать взаимодействие

Совместно работать над формированием мирной, стабильной обстановки, атмосферы сотрудничества и развития в регионе и мире. Военные ведомства Беларуси и Вьетнама заинтересованы в расширении и углублении контактов. Это в ходе встречи подчеркнули главы Министерств обороны двух стран, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Со своим вьетнамским коллегой Виктор Хренин обсудил ряд актуальных тем, в том числе военно-политическую обстановку в мире, текущее состояние двустороннего взаимодействия, а также его перспективы. Нашим партнерам интересен опыт белорусов в сфере ВВС и войск ПВО, развития автоматизированных систем управления, военной науки, взаимодействия в области миротворчества и взаимной подготовки военных кадров. По итогам встречи главы оборонных ведомств подтвердили намерения Беларуси и Вьетнама укрепить двустороннее сотрудничество, подписав совместный протокол.