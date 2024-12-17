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Оборонные ведомства Беларуси и Вьетнама намерены развивать взаимодействие

17 декабря 2024 16:55
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Совместно работать над формированием мирной, стабильной обстановки, атмосферы сотрудничества и развития в регионе и мире. Военные ведомства Беларуси и Вьетнама заинтересованы в расширении и углублении контактов. Это в ходе встречи подчеркнули главы Министерств обороны двух стран, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Оборонные ведомства Беларуси и Вьетнама намерены развивать взаимодействие-2

Со своим вьетнамским коллегой Виктор Хренин обсудил ряд актуальных тем, в том числе военно-политическую обстановку в мире, текущее состояние двустороннего взаимодействия, а также его перспективы. Нашим партнерам интересен опыт белорусов в сфере ВВС и войск ПВО, развития автоматизированных систем управления, военной науки, взаимодействия в области миротворчества и взаимной подготовки военных кадров. По итогам встречи главы оборонных ведомств подтвердили намерения Беларуси и Вьетнама укрепить двустороннее сотрудничество, подписав совместный протокол.

Оборонные ведомства Беларуси и Вьетнама намерены развивать взаимодействие-4

Географическая удаленность никогда не была помехой в конструктивном диалоге Беларуси и Вьетнама. И чем сложнее обстановка в мире, тем крепче должны быть связи между нашими странами. На это обратил внимание президент Вьетнама, принимая Виктора Хренина. Стороны отметили положительную динамику военного сотрудничества и выразили уверенность, что этот визит позволит вывести отношения на новый уровень.

# Беларусь-Вьетнам # Международное сотрудничество # Виктор Хренин

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