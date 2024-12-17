Ремонт техники и создание мехотрядов – как в Беларуси готовятся к новому сельхозсезону?

Ремонт и восстановление техники, а также создание специальных механических отрядов. В Беларуси начали подготовку к новому сельскохозяйственному сезону, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. От того, как аграрии проведут этот этап, будет зависеть исход всей кампании и продовольственная безопасность нашей страны. А в этом вопросе нет мелочей. Постановка техники на хранение, диагностика, приобретение запчастей – все имеет значение. Готовность посевной-2025 – 1 марта.

Подготовка сельскохозяйственной техники к новому сезону – важный и очень ответственный этап. От технического состояния машин во многом будет зависеть темп посевной и уборочной кампаний.

Дмитрий Иодчик, главный инженер сельскохозяйственного предприятия «Демброво»:

С учетом всем известных санкций, введенных против нашей страны, есть проблема именно со сроком поставки запчастей, поэтому для себя с руководителем мы выработали планово-предупредительную систему ремонта. И заказываем запчасти, что касается импортной техники, заранее. Что касается отечественной техники, тут надо отдать должное нашим заводам-изготовителям, практически все ситуации форс-мажорные, с которыми мы столкнулись, все эти детали были у них в наличии, все это моментально приобретается.

К новому сельскохозяйственному сезону активно готовится вся страна. В Могилевской, Витебской и Гомельской областях планируют создать специальные механизированные отряды. Они придут на помощь аграриям уже во время весенней посевной кампании.