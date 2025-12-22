Минское «Динамо» разгромило «Ладу» в домашнем матче чемпионата КХЛ – 7:2, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Данный успех позволил «зубрам» подняться на второе место в таблице. В первом периоде соперники присматривались друг к другу. Отличился лишь Усов. Зато во втором отрезке белорусы показали себя во всей красе. Шайбы в исполнении Липского, Хэмилтона, Энаса и Кузнецова позволили не волноваться за исход дуэли. В заключительной трети Пинчук оформил дубль.