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Минское «Динамо» разгромило «Ладу» в домашнем матче чемпионата КХЛ

22 декабря 2025 12:47
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Минское «Динамо» разгромило «Ладу» в домашнем матче чемпионата КХЛ – 7:2, сообщили в программе «СТВ-Спорт». 

Данный успех позволил «зубрам» подняться на второе место в таблице. В первом периоде соперники присматривались друг к другу. Отличился лишь Усов. Зато во втором отрезке белорусы показали себя во всей красе. Шайбы в исполнении Липского, Хэмилтона, Энаса и Кузнецова позволили не волноваться за исход дуэли. В заключительной трети Пинчук оформил дубль. 

Следующий матч наши парни вновь проведут в родных стенах. 23 декабря померяемся силами с московскими одноклубниками.

# Хоккей Беларуси # ХК Динамо-Минск

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