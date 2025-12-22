Прямой эфир

«Юность» одержала победу над «Гомелем» в хоккейной экстралиге

22 декабря 2025 12:48
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

«Юность» продолжает побеждать в чемпионате Беларуси по хоккею, сообщили в программе «СТВ-Спорт». 

На сей раз подопечные Сергея Стася удачно погостили у «Гомеля». Хотя хозяева площадки были близки к успеху. Они дважды выходили вперед – 1:0 и 2:1. Но фаворит непременно приводил контраргументы. Затем уже минчане оторвались от конкурента на две шайбы. Причем оба раза столичные спортсмены воспользовались численным перевесом. На это «Гомель» ответить не смог. 4:3 в пользу «Юности». В других поединках сильнее были «Витебск» и «Лида». 

# Хоккей # Хоккей Беларуси

Другие новости рубрики

Все новости
Минское «Динамо» разгромило «Ладу» в домашнем матче чемпионата КХЛ
22 декабря 2025 12:47

Минское «Динамо» разгромило «Ладу» в домашнем матче чемпионата КХЛ

Добрая традиция для спортсменов – в Минске прошёл праздник «Олимпийская ёлка»
21 декабря 2025 20:25

Добрая традиция для спортсменов – в Минске прошёл праздник «Олимпийская ёлка»

«Собрали молодую и быструю команду!» Какие цели стоят перед ХК «Лида» – поговорили с главным тренером
21 декабря 2025 18:29

«Собрали молодую и быструю команду!» Какие цели стоят перед ХК «Лида» – поговорили с главным тренером