«Юность» одержала победу над «Гомелем» в хоккейной экстралиге

«Юность» продолжает побеждать в чемпионате Беларуси по хоккею, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

На сей раз подопечные Сергея Стася удачно погостили у «Гомеля». Хотя хозяева площадки были близки к успеху. Они дважды выходили вперед – 1:0 и 2:1. Но фаворит непременно приводил контраргументы. Затем уже минчане оторвались от конкурента на две шайбы. Причем оба раза столичные спортсмены воспользовались численным перевесом. На это «Гомель» ответить не смог. 4:3 в пользу «Юности». В других поединках сильнее были «Витебск» и «Лида».