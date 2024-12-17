В Добрушском районе открыли свинокомплекс на 7 200 мест

В Добрушском районе ввели в эксплуатацию свинокомплекс «Утевское» на 7 200 мест, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Идею строительства объекта в 2023 году поддержал глава государства, а ход работ находился на личном контроле губернатора.

На площади в 15 гектаров возвели 8 сараев, они соединены галереей, есть также помещения для карантина животных. Здесь будет выращивать чистокровных свиней йоркширской породы, которые славятся высокой продуктивностью. Среднесуточный привес может достигать 800 граммов. Продукцию в первую очередь планируют реализовывать на территории Гомельской области.

Вадим Нагорный, председатель комитета по сельскому хозяйству и продовольствию Гомельского облисполкома:

Введение данного объекта позволит нам в более широком ассортименте получать животноводческую продукцию, так как продукцию из свиноводства, как и само поголовье, которое будет в дальнейшем распределяться на свинокомплексы области. Это нам позволит сократить сроки выращивания свиней. Это более качественная продукция. Мы планируем еще строительство свинокомплексов, которое будет увеличено объемом производимой продукции конечной. Это как мясо, которое будет поставляться на наши мясокомбинаты в переработку, так и на самих свиноводческих комплексах возможно будет устроена какая-то переработка этой продукции.