Лукашенко оценил чистый мёд из чернобыльской зоны! Пчеловод вспоминает, как встречали Президента

Проект СТВ о людях, которые в разное время общались с Президентом. О тех, которых выбирал Первый, чтобы узнать мнение «от земли».

– Добрый день, космонавты!

– Вячеслав Антонович, пчеловод. Александр Васильевич, помощник.

– Сколько от семьи вы получаете?

– 26 килограмм.

– 26? Хорошо, в Припятском – 25.

– Приписываешь?

– Нет.

Виктория Ходосок, политический обозреватель:

Это история апреля 2021-го. 35 лет со дня страшной аварии в Чернобыле. По традиции, по весне Александр Лукашенко приезжает на Гомельщину. В тот год это был Полесский радиационно-экологический заповедник. Во время посещения говорили о делах насущных, и одной из тем разговора стало развитие пчеловодства. Все подкреплялось конкретными фактами. Собственно, они стали поводом для знакомства Александра Лукашенко и Вячеслава Мусела. Отсматривая архивные кадры, лично я в очередной раз убедилась – у Президента к полешукам отношение особое. Они больше, чем свои. Мы общались с Президентом, как близкие знакомые

Вячеслав Мусел, пчеловод Наровлянского участка Полесского радиационно-экологического заповедника:

Мы общались не то что как Президент, а как близко знакомые. Не то что там Президент, мы стояли там по стойке смирно, боялись пошевелиться или что-то. Беседа такая была, как с другом каким-то, стоишь и разговариваешь, спокойная, просто разговор был. Подготовка была по полной программе здесь. Подкрашивали, убирали все, косили. Президент же говорил: когда гости к вам приходят, вы же прибираете в доме. Ну вот и мы здесь прибирали все, чтобы не упасть лицом в грязь. Про чистоту ничего так не сказал, но понравился апидомик, говорит – мне бы такой апидомик, как у вас. Мы зашли, беседовали с ним о производстве меда, о наращивании пчелосемей, как засеивать поля медоносом, увеличивать производство меда для реализации, чтобы немножко денег зарабатывали.

Подумайте, что надо. Мы вам поможем. И надо привлечь сюда пчеловодов – поможем. Надо построить какую-то квартиру им – поможем. Занимаюсь пчелами уже больше 20 лет

Вячеслав Мусел:

Пчеловодством здесь мы занимаемся с 2018 года. Но вообще я занимаюсь уже давно пчелами, так как держу тоже пчел – уже больше 20 лет. Мое хобби перешло в работу. Мне интересно работать с ними. И на работу даже стало интереснее приходить. Это все равно как рыбак рыбу тянет с речки. Так и мне приятно, когда медоносный сбор меда идет, с нектара. Когда открываешь улей, этот магазин смотришь, когда полные рамки с медом, такой прилив энергии, такая радость, что вот молодцы пчелки, наносили столько меда, хорошего, качественного. Я уже на пенсии. Ну, можно и работать. Руководство идет навстречу, продлевает нам контракт, и мы работаем. Время сейчас такое, тем более у нас сейчас молодежь не очень хочет работать. У нас еще поколение осталось, еще чуть помоложе – они работы не боятся, работают. Даже на пасеку, чтобы замена какая-то была, некого найти, никто не хочет. Никто не хочет увлекаться пчелами и всем остальным. Я предлагаю. Говорит: не, я как посмотрю, ты работаешь, я такого не хочу. Второе, что говорит, – они еще и кусаются у тебя. Я лучше баночку меда куплю, и все. Наше поколение уйдет, кто нас заменит? Не знаю уже. И вообще, я гляжу, молодых специалистов не обижают. Дают и квартиры им, и на работу устраиваются неплохо. Только работай. Мед не накапливает радиацию

Вячеслав Мусел:

В заповеднике начали заниматься пчелами с 1991 года. Все-таки радиационная зона. Думали, что мед будет радиационный, никто его не будет брать. Взяли для испытания пять семей. Ставятся ловушки, отлавливаются семьи, рои. Заселили они их и начали наблюдать, как себя ведут в радиационной зоне пчелы. И при откатке меда проверили мед и пришли к выводу, что мед не накапливает радиацию. С этого момента начали увеличивать семьи. Увеличили семьи, открыли еще другие пасеки и предложили нам. Когда Президент приезжал, у нас было где-то 57 семей. Говорилось о том, чтобы увеличить не то что семьи, но и пасеки. Но у нас же на центральном пропускном пункте тоже пасека открылась после 2021 года. После посещения Президента мы еще открыли здесь пасеку. На хойникской территории тоже открылись пасеки. Так что мы выполняем то, что Президент поставил, стараемся.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

По меду, это для меня относительная новинка, что они в этой зоне получают чистый мед. Ну, это естественно. Пчела перерабатывает этот нектар, получается чистый мед. Если мы можем взять здесь мед, значит, надо больше меда развивать. Виктория Ходосок:

Вы какими-то качествами похожи на Президента?