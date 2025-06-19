«Реал» сыграл вничью с «Аль-Хилялем» на клубном ЧМ-2025

В матче первого тура Клубного чемпионата мира в США мадридский «Реал» и саудовский «Аль-Хиляль» завершили матч вничью 1:1. Об этом пишет РИА Новости.

Голы забили Гонсало Гарсия и Рубен Невеш, а в конце игры Федерико Вальверде не реализовал пенальти. Оба клуба провели свои первые матчи под началом новых тренеров: Хаби Алонсо и Симоне Индзаги.

За «Реал» в составе мадридцев дебютировали Дин Хёйсен, Александер-Арнольд и 21-летний форвард Гарсия. Мбаппе не сыграл из-за болезни.

Следующие матчи команд намечены на 22 и 23 июня. Турнир, в котором участвуют 32 команды, завершится 13 июля.