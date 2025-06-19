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«Йога – это про общее здоровье». Поговорили с экспертом о древней индийской практике

19 июня 2025 09:03
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21 июня отмечается Международный день йоги – праздник любителей и профессионалов этой древней практики совершенствования духа и тела. Кстати, это не просто спорт, это кредо и образ жизни, поэтому йога считается нематериальным наследием всего человечества. Учредителем Международного дня йоги закономерно стали представители Индии, ведь она стала родиной этой философии.

В студии программы «Новое утро» на РТР-Беларусь – Раджеш Кумар, второй секретарь Посольства Республики Индия в Республике Беларусь.

Александра Каштанова, ведущая:
Расскажите нам о значении Международного дня йоги и о его важности для международного сообщества.

«Йога – это про общее здоровье». Поговорили с экспертом о древней индийской практике-2

Раджеш Кумар, второй секретарь Посольства Республики Индия в Республике Беларусь:
Идея Международного дня йоги была предложена достопочтенным премьер-министром Индии Нарендра Моди 27 сентября 2014 года во время Генеральной ассамблеи ООН. Он предложил 21 июня установить Международным днем йоги. Это наука о том, чтобы объединить все вместе – сердце, тело и разум. Все это объединяется в одном месте с помощью йоги.

Йога – это про общее здоровье, про здоровье каждого. Это путь избавления от болезней, ничего не делая, исполняя только простые упражнения и дыхательные упражнения – пранаяма. Все это вносит баланс в вашу жизнь, йога – это образ жизни, который позволит вам избежать проблем.

Подробности в видео.

# Йога # Александра Каштанова # Юлия Самусенко # Александр Стасевич

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