«Йога – это про общее здоровье». Поговорили с экспертом о древней индийской практике

21 июня отмечается Международный день йоги – праздник любителей и профессионалов этой древней практики совершенствования духа и тела. Кстати, это не просто спорт, это кредо и образ жизни, поэтому йога считается нематериальным наследием всего человечества. Учредителем Международного дня йоги закономерно стали представители Индии, ведь она стала родиной этой философии.

В студии программы «Новое утро» на РТР-Беларусь – Раджеш Кумар, второй секретарь Посольства Республики Индия в Республике Беларусь.

Александра Каштанова, ведущая:

Расскажите нам о значении Международного дня йоги и о его важности для международного сообщества.