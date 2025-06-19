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«Всё получится». Путин рассказал о «плане Б» для РБ и РФ при усилении санкций

19 июня 2025 09:05
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«Всё получится». Путин рассказал о «плане Б» для РБ и РФ при усилении санкций-0

На встрече с мировыми СМИ президент России Владимир Путин высказал уверенность в том, что в отношениях с Беларусью «все получится», невзирая на санкции. Об этом пишет ТАСС.

По его словам, есть четкий «план А» по дальнейшему развитию сотрудничества, а «план Б» – лишь напоминание о возврате к первому.

«По поводу «плана Б», первый – это «план А». И там прописано, что и как мы должны делать для того, чтобы развивать наши отношения и наши экономики. Потом «план Б» – если что-то не получается, смотри «план А», – сказал он.

Он также констатировал рост товарооборота между странами до 50 миллиардов долларов и подчеркнул, что продолжают развиваться совместные проекты.

Фото: kremlin.ru

# Международная политика # Владимир Путин # Беларусь-Россия

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