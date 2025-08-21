В Минской области помощь к 1 сентября окажут около 20 тыс. многодетным семьям

Родители продолжают готовить школьников ко Дню знаний. В Минской области матпомощь к учебному году получат около 20 тысяч многодетных семей, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

Единовременная выплата предназначена на 42 тысячи детей, которые воспитываются в таких семьях. Благотворительные мероприятия направлены на оказание помощи детям, находящимся в социально опасном положении.

Также во внимании – нуждающиеся многодетные, неполные, приемные семьи, а также семьи, попавшие в трудную жизненную ситуацию. Кроме денежных выплат проходят мероприятия по сбору школьных принадлежностей.

Елизавета Фомова, первый секретарь Крупского районного комитета БРСМ:

Можно приносить канцелярские товары. Также у нас есть пункт сбора в УЗ «Крупская ЦРБ». Также ООО «Амкодор-Можа» обычно тоже принимают участие.