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В Минской области помощь к 1 сентября окажут около 20 тыс. многодетным семьям

21 августа 2025 15:24
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Родители продолжают готовить школьников ко Дню знаний. В Минской области матпомощь к учебному году получат около 20 тысяч многодетных семей, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

В Минской области помощь к 1 сентября окажут около 20 тыс. многодетным семьям -2

Единовременная выплата предназначена на 42 тысячи детей, которые воспитываются в таких семьях. Благотворительные мероприятия направлены на оказание помощи детям, находящимся в социально опасном положении.

В Минской области помощь к 1 сентября окажут около 20 тыс. многодетным семьям -4

Также во внимании – нуждающиеся многодетные, неполные, приемные семьи, а также семьи, попавшие в трудную жизненную ситуацию. Кроме денежных выплат проходят мероприятия по сбору школьных принадлежностей.

В Минской области помощь к 1 сентября окажут около 20 тыс. многодетным семьям -6

Елизавета Фомова, первый секретарь Крупского районного комитета БРСМ:
Можно приносить канцелярские товары. Также у нас есть пункт сбора в УЗ «Крупская ЦРБ». Также ООО «Амкодор-Можа» обычно тоже принимают участие.

В Минской области помощь к 1 сентября окажут около 20 тыс. многодетным семьям -8

В новом учебном году за парты в Минской области сядут более 166 тысяч детей. Из них 16 тысяч – первоклассники.

# Социальная помощь # Многодетные семьи в Беларуси # Государственная социальная политика # Школы Беларуси

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