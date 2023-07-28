Лукашенко обсудил с Кочановой и Сергеенко электоральную кампанию и кадровые вопросы

Предстоящие выборы, кадровые и идеологические вопросы стали главными темами, которые Президент Беларуси Александр Лукашенко обсудил с председателем Совета Республики, уполномоченным представителем главы государства по Минску Натальей Кочановой и Главой Администрации Президента Игорем Сергеенко. Встреча прошла во Дворце Независимости в пятницу, 28 июля, информирует пресс-служба белорусского лидера.

Лукашенко отметил, что страна вступает в электоральную кампанию, которая будет длительной. «И этот, и будущий год, начиная с местных органов власти, местных советов (выборы депутатов местных советов различных уровней. - Прим.), Всебелорусское народное собрание (новое у нас направление) и заканчивая президентскими выборами», – сказал Президент. Глава государства отметил, что нужно приложить усилия, чтобы не раскачалась страна и общество, как это было в прошлую электоральную кампанию.

На встрече с Кочановой Президент также затронул вопросы по части кадров и идеологии. Глава государства обозначил, что проблемы есть. «Вроде работаем, но эффективность должна быть выше», – обратил внимание Александр Лукашенко.