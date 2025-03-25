«Александр Григорьевич, Рига с вами». В Латвии распространяют листовки с изображением Лукашенко
Яркому политическому событию уделили внимание и на страницах мировых изданий. Фотографии и яркие заголовки с инаугурации Александра Лукашенко появились на первых полосах иностранных СМИ, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Помимо самой церемонии, журналисты обратили внимание и на торжественную речь нашего Президента. Тезисы, которые озвучил глава государства, расставляют честные акценты в геополитической ситуации, что вызвало ожидаемую негативную реакцию Запада.
По старой, но отнюдь не доброй традиции финансируемые Брюсселем и Вашингтоном псевдонезависимые СМИ кинулись рассказывать заранее сложенные басни, пытаясь отвести внимание общественности от сути речи Александра Лукашенко и смысла самой торжественной церемонии.
Не вышедшая из трендов западной журналистики методичка в очередной раз отработала все финансовые транши. Но, как бы ни хотелось Евросоюзу и США создать видимость изоляции, в мире остается огромное количество ресурсов, которые доносят до людей правдивую и достоверную информацию.
В то же время и рядовые европейцы, очевидно, устали от нарратива западной пропаганды. По столице Латвии распространяют листовки с изображением нашего Президента. «Александр Григорьевич, Рига с вами», – написали на размещенных по всему городу плакатах латвийцы. Их пример, вполне вероятно, вдохновит и граждан других европейских стран, уставших от недальновидности своих политиков.