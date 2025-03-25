«Александр Григорьевич, Рига с вами». В Латвии распространяют листовки с изображением Лукашенко

Яркому политическому событию уделили внимание и на страницах мировых изданий. Фотографии и яркие заголовки с инаугурации Александра Лукашенко появились на первых полосах иностранных СМИ, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Помимо самой церемонии, журналисты обратили внимание и на торжественную речь нашего Президента. Тезисы, которые озвучил глава государства, расставляют честные акценты в геополитической ситуации, что вызвало ожидаемую негативную реакцию Запада.