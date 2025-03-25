В Гродно прошёл областной отбор участников проекта «Поезд Памяти»

Кто отправится в патриотическое путешествие на «Поезде Памяти»? Развязка интриги близка. Областной отбор участников прошел в Гродно. Несколько сотен старшеклассников горели желанием получить заветный билет. Но до финала дошли около 40 ребят, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Претенденты подготовили творческие визитки. Со сцены областного Дворца творчества школьники креативно рассказали о себе и своих достижениях. Жюри подводит итоги. Имена победителей станут известны в ближайшие дни. Но это еще не все испытания, впереди ребят ждет республиканский этап. В увлекательное путешествие по памятным местам Беларуси и России юноши и девушки отправятся в конце июня.

Об этом конкурсе я очень часто слышала от своих друзей, которые до меня участвовали. И первое, что меня заинтересовало, это то, что можно будет путешествовать по Беларуси и по России. Молодежь должна посещать такие места, чтобы видеть, что было раньше, понимать весь масштаб трагедии, чтобы молодежь помнила о прошлом. Когда будем помнить о прошлом, мы не будем допускать этого в будущем.

Руслан Абрамчик, начальник главного управления образования Гродненского облисполкома:

Не только сам проект «Поезд Памяти», но и все этапы отбора участников на этот поезд носят воспитательный характер и направлены на формирование не только знаний о Великой Победе, но и осознания важности подвига нашего многонационального советского народа в Великой Отечественной войне.