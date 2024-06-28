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В Беларуси исполняется 45 лет Красной книге

28 июня 2024 09:12
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Благодаря ей удалось сохранить многие виды исчезающих растений и животных, провести успешные программы по их восстановлению и увеличению численности популяций. Ровно 45 лет назад была основана Красная книга Беларуси, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Беларуси исполняется 45 лет Красной книге-1

В первое издание были включены 80 видов фауны и 85 флоры. На следующий год запланировано очередное, 5-е издание Красной книги. Ученые хотят включить в нее 305 позиций растений и исключить 26. В томе «Животные» планируется обозначить 211 видов, в том числе 21 новый, и исключить 13. По ряду из них предлагается изменить охранный статус. Все это – результат природоохранной деятельности.

В Беларуси исполняется 45 лет Красной книге-4

В Беларуси разработаны и реализуются 16 планов действий по сохранению диких животных и 30, касающихся дикорастущих растений.

# Охрана природы # общество

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