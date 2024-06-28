Какие нововведения будут во вступительной кампании для целевиков? Рассказываем

В белорусских вузах началась приемная кампания для целевиков. Выпускники школ, заключившие договор с организациями – заказчиками кадров, подают документы в приемные комиссии, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ. Одним из первых двери для абитуриентов открыл Белорусский государственный педагогический университет. Здесь на первый курс зачислят 360 будущих учителей – на порядок больше, чем в 2023 году.

Лидируют институт инклюзивного образования и факультет начального. Сегодня в БГПУ также проходят собеседование выпускники педклассов, которые решили обучаться на условиях целевой подготовки. В данной вступительной кампании есть нововведения. Так для целевиков введен нижний порог среднего балла аттестата не ниже 7. Кампания продлится до 2 июля. После этого абитуриентов-целевиков ждут внутренние вступительные испытания.

Эмилия Шишко, абитуриент:

Стать целевиком я решила только по той причине, что я очень люблю свою школу. Выпуск для меня был очень тяжелой историей. Мне было непривычно и очень тяжело расставаться со своими любимыми учителями. Эта профессия – то, что мне нужно было, что я искала. И тут такая замечательная возможность – вернуться в родную школу.

Александр Маковчик, проректор по учебной работе Белорусского государственного педагогического университета имени Максима Танка:

Старт приемной кампании БГПУ 2024 года состоялся, и активность наших абитуриентов высока. Сегодня мы начинаем прием документов на специальности общего высшего образования, специального высшего образования и специальности магистратуры.