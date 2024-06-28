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28 июня ГАИ Беларуси проводит единый день безопасности дорожного движения

28 июня 2024 10:06
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Единый день безопасности дорожного движения проводит сегодня ГАИ. Акцент – на профилактику ДТП из-за превышения скорости, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

28 июня ГАИ Беларуси проводит единый день безопасности дорожного движения-1

Инспекторы напомнят водителям, что правильный выбор скоростного режима – одно из самых важных условий безаварийного вождения. Из-за его нарушения процесс управления машиной усложняется, требует большего напряжения, сил и внимания водителя. А значит, возрастает вероятность аварии. Соблюдение ограничений – это закон и забота о безопасности собственной и тех, кто находится рядом.

# ГАИ # общество

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