28 июня ГАИ Беларуси проводит единый день безопасности дорожного движения

Единый день безопасности дорожного движения проводит сегодня ГАИ. Акцент – на профилактику ДТП из-за превышения скорости, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Инспекторы напомнят водителям, что правильный выбор скоростного режима – одно из самых важных условий безаварийного вождения. Из-за его нарушения процесс управления машиной усложняется, требует большего напряжения, сил и внимания водителя. А значит, возрастает вероятность аварии. Соблюдение ограничений – это закон и забота о безопасности собственной и тех, кто находится рядом.