Прямой эфир

Лукашенко об уборочной кампании: надо ускоряться, чего бы это ни стоило

24 июля 2025 09:15
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в
Лукашенко об уборочной кампании: надо ускоряться, чего бы это ни стоило-0

Во время посещения Смолевичского района глава белорусского государства Александр Лукашенко обратил внимание на важность ускорения уборочной кампании. Об этом информирует пресс-служба лидера Республики Беларусь.

«Нам надо ускоряться, чего бы нам это ни стоило», – подчеркнул Президент.

Он заметил, что важно не упустить сезон и убрать урожай как можно эффективнее.

«Ни в коем случае нельзя прошлепать этот год. Урожай должен быть хороший, если мы без потерь уберем, насколько это возможно», – сказал Лукашенко.

Лидер Беларуси также сообщил, почему он выбрал местом своего визита хозяйство «Озерицкий-Агро»: оно отражает среднестатистическую ситуацию в регионе. По его мнению, успешная уборка урожая здесь является показателем общего состояния дел в стране.

«Посмотрев здесь, мы будем видеть, как работают наши комбайны, чего не хватает», – сказал глава государства.

Также Лукашенко подчеркнул, что затягивать с уборкой урожая недопустимо: зерно должно быть собрано сразу, в противном случае будут потери. 

«Как только возможно, надо убирать», — констатировал Александр Лукашенко.

Фото: president.gov.by

# Уборочная кампания # Александр Лукашенко # общество

Другие новости рубрики

Все новости
Алина Горносько привезла 4 медали со Всемирной летней универсиады – белорусская грация поделилась эмоциями
24 июля 2025 09:05

Алина Горносько привезла 4 медали со Всемирной летней универсиады – белорусская грация поделилась эмоциями

В Минске презентовали монографию «Исторический подлог: кто и как искажает правду о Второй мировой войне»
24 июля 2025 08:11

В Минске презентовали монографию «Исторический подлог: кто и как искажает правду о Второй мировой войне»

Лукашенко поздравил Президента Узбекистана с днём рождения
24 июля 2025 07:43

Лукашенко поздравил Президента Узбекистана с днём рождения