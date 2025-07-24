Лукашенко об уборочной кампании: надо ускоряться, чего бы это ни стоило

Во время посещения Смолевичского района глава белорусского государства Александр Лукашенко обратил внимание на важность ускорения уборочной кампании. Об этом информирует пресс-служба лидера Республики Беларусь.

«Нам надо ускоряться, чего бы нам это ни стоило», – подчеркнул Президент.

Он заметил, что важно не упустить сезон и убрать урожай как можно эффективнее.

«Ни в коем случае нельзя прошлепать этот год. Урожай должен быть хороший, если мы без потерь уберем, насколько это возможно», – сказал Лукашенко.

Лидер Беларуси также сообщил, почему он выбрал местом своего визита хозяйство «Озерицкий-Агро»: оно отражает среднестатистическую ситуацию в регионе. По его мнению, успешная уборка урожая здесь является показателем общего состояния дел в стране.

«Посмотрев здесь, мы будем видеть, как работают наши комбайны, чего не хватает», – сказал глава государства.

Также Лукашенко подчеркнул, что затягивать с уборкой урожая недопустимо: зерно должно быть собрано сразу, в противном случае будут потери.

«Как только возможно, надо убирать», — констатировал Александр Лукашенко.

Фото: president.gov.by