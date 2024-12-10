Наталья Кочанова провела единый приём граждан в Центральном районе Минска

Хоменко: государственный человек должен разобраться в ситуации, даже если он не профессионал в этой сфере. Подробности .

Жилищные вопросы, коллективные жалобы на арендодателей дачных участков. Вопросов не по адресу нет – сенаторы проводят единый день приема граждан в районах столицы, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Центральном районе 10 декабря работала председатель Совета Республики. К Наталье Кочановой люди шли с вопросами строительства жилья и транспортного сообщения. В частности, сделать более доступным маршрут от микрорайона Зацень с урбанизированными районами Минска. Тему поддержал учредитель компании по пассажирским перевозкам и попросил продлить маршрут еще через два населенных пункта. Также ряд обращений касался землеустроительного дела. Не всегда местные органы власти могут разобраться, кто из соседей прав, ввиду ошибок в документах.

Этот фундамент на нашей территории – его, и он идет встык с нашим забором. Из-за этого поставленного забора мы не можем обслуживать наши постройки. Он еще имеет наглость потребовать от нас, чтобы мы сделали слив с крыши и чтобы не капало на его забор железный, чтобы он не ржавел. Это последняя капля, что называется. Ответственный займется этим делом. Они лично приедут к нам, померяют, потому что по документам там ничего не понятно.

Единый день приема граждан – это также возможность получить обратную связь от населения по самым разным вопросам: от школьного питания до совершенствования учебного процесса.