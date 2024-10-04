Лукашенко о залётах беспилотников: мы реагируем молча, но даём понять – ответить есть чем

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Мы вылетели на час позже. Смотрю, летели они низко, необычно низко. Ну, наверное, чтобы электронными средствами с Украины было не видно. Конечно, они вертолет видят, он же большой, это же не беспилотник. Нормально прилетели. Даст бог, нормально улетим. Поэтому я тут особо не парюсь, как в народе говорят, по этому поводу. Ну и потом, знаете, сбить вертолет Президента – это война, которая украинцам не нужна. Поэтому я не думаю, что там, в Украине, те, кто принимают решения, озабочены этой проблемой. Хотя, конечно, что тут говорить, это неприятно. Что касается беспилотников. Сейчас массово начали клепать эти беспилотники. Украина вот планирует в год или в пять лет, не помню, получить чуть ли не 5 миллионов беспилотников – произвести, закупить. Россияне, понимаете, еще больше. Меня что настораживает, что закупить-то закупили, а управлять ими еще не умеют. Поэтому часто эти беспилотники, которые запускаются там черт знает куда и они да, то влево, то вправо залетают, теряют ориентацию. Поэтому мы на это реагируем как специалисты. Реагируем молча, но даем понять, что если случай, не дай бог что, там придется отвечать. Ответить есть чем.

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