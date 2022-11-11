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«Мамочка, я попала в аварию!» На какие уловки идут телефонные мошенники? Анонс программы «Решение есть!»

11 ноября 2022 09:45
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Новости Беларуси. Еще одна возможность заявить о своей проблеме – в этом поможет проект СТВ. Каждую пятницу в вечернем эфире мы рассказываем истории реальных людей и показываем то, что другие пытаются скрыть, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Соседские войны, семейные скандалы и коммунальный беспредел. Когда кажется, что правды уже не добиться, знайте – решение точно есть!

ДТП, которых не было. На какие уловки идут телефонные мошенники?

«Мамочка, я попала в аварию!» На какие уловки идут телефонные мошенники? Анонс программы «Решение есть!»-1

Позвонил телефон. Я взяла трубку – голосом моей дочки плачет и кричит: «Мамочка, я попала в аварию, меня сбила машина. У меня повреждена голова и разбита губа».

Деньги на чужом горе. Откровения задержанных курьеров.

«Мамочка, я попала в аварию!» На какие уловки идут телефонные мошенники? Анонс программы «Решение есть!»-4

Мой друг предложил небольшую подработку. Я на это согласился, так как студенту деньги нужны.

«Мамочка, я попала в аварию!» На какие уловки идут телефонные мошенники? Анонс программы «Решение есть!»-7

С этой суммы я присвоил себе более 2 000 белорусских рублей.

Телефон как орудие преступления.

«Мамочка, я попала в аварию!» На какие уловки идут телефонные мошенники? Анонс программы «Решение есть!»-10

Те, которые звонят, аферисты являются очень хорошими психологами.

Новые эпизоды и новые жертвы.

Истории потерпевших и откровения преступников. «Решение есть!» – смотрите в 16:50, сразу после выпуска новостей на СТВ.

# Мошенничество # общество # Сергей Шуманский # Фотофакт

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