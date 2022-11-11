«Мамочка, я попала в аварию!» На какие уловки идут телефонные мошенники? Анонс программы «Решение есть!»

Новости Беларуси. Еще одна возможность заявить о своей проблеме – в этом поможет проект СТВ. Каждую пятницу в вечернем эфире мы рассказываем истории реальных людей и показываем то, что другие пытаются скрыть, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Соседские войны, семейные скандалы и коммунальный беспредел. Когда кажется, что правды уже не добиться, знайте – решение точно есть!

ДТП, которых не было. На какие уловки идут телефонные мошенники?