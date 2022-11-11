Президент о выпуске мелиоративной техники: «Это денежное направление, экономически выгодное»

Новости Беларуси. Александр Лукашенко уверен, что выпуск техники для мелиорации – экономически выгодное направление и его необходимо дальше развивать. Об этом он заявил при посещении ОАО «Амкодор-КЭЗ» в Коханово Толочинского района, сообщает БЕЛТА.

«Надо развивать это направление. Это денежное направление, экономически выгодное», – сказал глава государства.

Он отметил, что соответствующая техника востребована не только в Беларуси, но и за рубежом, в частности в России.

Предприятие является единственным в Беларуси производителем мелиоративных машин и одноковшовых гидравлических экскаваторов на гусеничном и колесном ходу, а также траншеекопателей. Завод также производит бульдозеры, телескопические погрузчики, очистители каналов и косилки.