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Президент о выпуске мелиоративной техники: «Это денежное направление, экономически выгодное»

11 ноября 2022 09:01
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Новости Беларуси. Александр Лукашенко уверен, что выпуск техники для мелиорации – экономически выгодное направление и его необходимо дальше развивать. Об этом он заявил при посещении ОАО «Амкодор-КЭЗ» в Коханово Толочинского района, сообщает БЕЛТА.

«Надо развивать это направление. Это денежное направление, экономически выгодное», – сказал глава государства.

Он отметил, что соответствующая техника востребована не только в Беларуси, но и за рубежом, в частности в России.

Предприятие является единственным в Беларуси производителем мелиоративных машин и одноковшовых гидравлических экскаваторов на гусеничном и колесном ходу, а также траншеекопателей. Завод также производит бульдозеры, телескопические погрузчики, очистители каналов и косилки.

# Рабочая поездка Президента # общество # Александр Лукашенко # Новости Витебска и Витебской области

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