Лукашенко о выборах: нам американское шоу, где стреляют в ухо или в голову, не надо
В первый рабочий день в новом году – внимание вопросам электоральной кампании. Александр Лукашенко собрал во Дворце Независимости своих доверенных лиц, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. В их числе представители власти, общественных организаций, спорта, культуры и СМИ.
Те же доверенные лица, но только без такого статуса – губернаторы. Следующий принципиальный разговор сегодня с ними. О выборах с точки зрения организации. Это не только об урнах, бюллетенях, но и в целом об атмосфере, о комфорте и избирателей, и членов комиссий.
Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Выборы надо сделать как праздник. Я говорю, что нам американское шоу, где стреляют в ухо или в голову, не надо. Нам надо, чтобы эти выборы достойно прошли. И мы не подставлялись лишний раз под критику. Притом при голосовании надо особенно иметь в виду, что мы проводим, можно сказать, впервые вот так открыто, ясно, четко выборы зимой. Чтобы можно было подвезти людей, где нужно, на голосование, где-то подъехать к людям и прочее – транспорт должен быть. И помогите избирательным комиссиям на участках. Потому что эти негодяи, ясно, что они уже поддавливают членов наших комиссий, особенно руководство, тройки эти. Я очень рад, что никто не боится их, они в открытую заявляют: да, мы члены комиссий, и мы будем проводить эти выборы. Но подключиться надо. Где надо – милицию, где надо – военных. Смело подключайте, чтобы был порядок.
И о том, что будет после 26 января. А это зависит от того, насколько правильно расставят приоритеты. Январь – важнейший месяц для экономики страны.
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Самые медийные губернаторы – руководители Гродненской и Витебской областей – по окончании совещания поделились своим видением ситуации. И, как бы ни звучало, выборы не первостепенный вопрос, а скорее вытекающий из результатов рутинной работы.
Владимир Караник, председатель Гродненского областного исполнительного комитета:
Выборы – это веха, это экзамен. Но обсуждались вопросы, каким образом улучшить, активизировать работу по благоустройству территории, улучшение улично-дорожной сети, упрощение оформления документов на принятие в собственность, упрощение земельных отношений. Сделать так с точки зрения юридических лиц. Для людей в упрощении земельных отношений законом сделано уже все. И я думаю, что это уже люди оценили. Это абсолютно рабочее совещание было, чтобы обсудить, каким образом, но без раскачки, не почивая на лаврах успешного 2024 года и с точки зрения бюджета, и с точки зрения результатов, плавно вкатиться в январь, февраль и март, чтобы первый квартал сохранил эту позитивную динамику развития страны. Чтобы мы и дальше создавали фундамент, чтобы следующая пятилетка (мы уже готовим план на следующую пятилетку) опиралась на прочную базу.
Александр Субботин, председатель Витебского областного исполнительного комитета:
Ситуация рабочая, и проблем таких мелких, которые всегда есть, они есть, их немало. Но они решаются на всех уровнях. Для себя, конечно, электоральный цикл дает лишний раз экзамен для всех органов власти, всех направлений. И, понятно, обнажает более остро назревшие проблемы. Это, как правило, ЖКХ, дороги, транспорт, транспортное сообщение и так далее. Это повод более интенсивно это все дело разрешать и налаживать. Ведь мы все делаем в первую очередь для себя.
Таким выдалось рабочее начало Года благоустройства, в котором мы вместе должны повысить качество своей жизни. Да, чуть больше ответственности у тех, кому мы доверяем, у людей на высоких должностях, но и о своей забывать не стоит. Президент много говорит о взрослении белорусского общества, а оно, как и в семье, неразрывно связано с разделением обязанностей и желании сделать максимум. Для своих же стараемся.
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