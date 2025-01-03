Лукашенко о выборах: нам американское шоу, где стреляют в ухо или в голову, не надо

В первый рабочий день в новом году – внимание вопросам электоральной кампании. Александр Лукашенко собрал во Дворце Независимости своих доверенных лиц, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. В их числе представители власти, общественных организаций, спорта, культуры и СМИ. Те же доверенные лица, но только без такого статуса – губернаторы. Следующий принципиальный разговор сегодня с ними. О выборах с точки зрения организации. Это не только об урнах, бюллетенях, но и в целом об атмосфере, о комфорте и избирателей, и членов комиссий.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Выборы надо сделать как праздник. Я говорю, что нам американское шоу, где стреляют в ухо или в голову, не надо. Нам надо, чтобы эти выборы достойно прошли. И мы не подставлялись лишний раз под критику. Притом при голосовании надо особенно иметь в виду, что мы проводим, можно сказать, впервые вот так открыто, ясно, четко выборы зимой. Чтобы можно было подвезти людей, где нужно, на голосование, где-то подъехать к людям и прочее – транспорт должен быть. И помогите избирательным комиссиям на участках. Потому что эти негодяи, ясно, что они уже поддавливают членов наших комиссий, особенно руководство, тройки эти. Я очень рад, что никто не боится их, они в открытую заявляют: да, мы члены комиссий, и мы будем проводить эти выборы. Но подключиться надо. Где надо – милицию, где надо – военных. Смело подключайте, чтобы был порядок. И о том, что будет после 26 января. А это зависит от того, насколько правильно расставят приоритеты. Январь – важнейший месяц для экономики страны. Лукашенко: посеять как надо, чтобы у людей был кусок хлеба на столе – тогда не страшны нам никакие выборы. Подробнее.

Самые медийные губернаторы – руководители Гродненской и Витебской областей – по окончании совещания поделились своим видением ситуации. И, как бы ни звучало, выборы не первостепенный вопрос, а скорее вытекающий из результатов рутинной работы.

Владимир Караник, председатель Гродненского областного исполнительного комитета:

Выборы – это веха, это экзамен. Но обсуждались вопросы, каким образом улучшить, активизировать работу по благоустройству территории, улучшение улично-дорожной сети, упрощение оформления документов на принятие в собственность, упрощение земельных отношений. Сделать так с точки зрения юридических лиц. Для людей в упрощении земельных отношений законом сделано уже все. И я думаю, что это уже люди оценили. Это абсолютно рабочее совещание было, чтобы обсудить, каким образом, но без раскачки, не почивая на лаврах успешного 2024 года и с точки зрения бюджета, и с точки зрения результатов, плавно вкатиться в январь, февраль и март, чтобы первый квартал сохранил эту позитивную динамику развития страны. Чтобы мы и дальше создавали фундамент, чтобы следующая пятилетка (мы уже готовим план на следующую пятилетку) опиралась на прочную базу.