Лукашенко о выборах на Западе: «Превратили политический процесс в целый интересный, захватывающий сериал»

Разговор на равных. Без формализма и фальши. Президент 27 сентября продолжил серию встреч со студентами. Очередной «диалог поколений» состоялся в Белорусском государственном университете информатики и радиоэлектроники, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Здесь собрались представители технических вузов столицы. С молодежью в нашей стране связаны особые ожидания. Это Александр Лукашенко отмечал не раз. Именно им предстоит продолжать строить и развивать суверенную Беларусь.

От погоды до геополитического климата. Президент для молодежи раскладывает все по полочкам. Глубинные причины происходящего. И про американские выборы как шоу, которым мы восхищаемся, и про то, как девальвируют нашу политическую систему.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Превратили политический процесс в целый интересный, захватывающий сериал. Современные политики, эксперты, аналитики конструктивного мирового большинства вынуждены говорить о реальной ситуации, повторяя один и тот же нарратив. Он часто звучит в нашем обществе, может, молодежь не очень его любит, подрастете – поймете. Нарратив этот звучит так: «Мир на грани новой мировой войны». Не для того чтобы напугать, а для того чтобы не отвлекаться на глупости, не расслабляться, концентрироваться на национальных интересах. Я часто говорю: Беларусь – клочок земли. Это не определение территориальных масштабов. Это про то, что мир огромный. И никому, кроме нас, мы не нужны. Поверьте моему опыту.

Козырь коллективного Запада – технологии – кумир для современного общества. Но сырье у нас. За сырьем партнеры шли всегда – «Дранг нах Остен». Вырубая наши леса, выкачивая кровь наших детей. Для нашей территории уготовлена постоянная роль региона-донора.